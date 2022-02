Beurzen tonen herstel na koersdreun

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag hersteld van het forse verlies een dag eerder, toen de inval van Rusland in Oekraïne voor grote nervositeit op de handelsvloeren zorgde. Ook op andere Europese beurzen veerden de belangrijkste graadmeters weer op. De oorlog in Oekraïne zal naar verwachting wel boven de markten blijven hangen.