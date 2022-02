Ondernemers vrezen hogere energie- en grondstofprijzen

De oorlog in Oekraïne gaat ons allemaal raken, direct of indirect. Daarvoor waarschuwt voorzitter Jacco Vonhof van ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

Den Haag

‘We zien het al in de verdere stijging van energie- en grondstofprijzen. Bakkers verwachten prijsstijgingen voor graan tot 100 procent ten opzichte van de reeds gestegen prijzen’, somt hij op, met daarbij de opmerking dat zo’n 30 procent van het graan in Nederland uit Oekraïne komt. ‘Bedrijven in zowel groente en fruit als bloemen en planten melden al dat orders on hold zijn gezet en ook is er vrees voor een tekort aan pallets.’ Veel hout daarvoor komt namelijk uit Oekraïne en Belarus. Dit zijn volgens Vonhof voorbeelden die aangeven dat de gevolgen ‘breed zullen neerslaan’.

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeverskoepel VNO-NCW voegt daaraan toe dat de huidige sancties met een exportverbod voor tal van producten waarschijnlijk n..

