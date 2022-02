Kan Nederland wel zonder Russisch gas? Nederland zal de komende tijd moeten kiezen uit drie ‘kwaden’

De roep om geen Russisch gas meer in te kopen, wordt steeds luider. Maar is dat wel mogelijk? ‘Het Groningse gas moet het aller-aller-laatste redmiddel zijn.’

Afgelopen jaren maakten verschillende Nederlandse gemeenten de keuze voor een nieuwe gasleverancier. Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat meer dan 100 Nederlandse gemeenten in 2020 kozen voor de Russische leverancier ‘Gazprom’. Zo wordt er in Limburg, regio Utrecht-Alblasserwaard, regio Apeldoorn en in een paar Friese gemeenten gas bij de Russische importeur ingekocht.

Volgens Matthijs Keuning, woordvoerder bij de gemeente Utrecht, is Gazprom een energieleverancier die goedkoop is en in 2020 voldeed aan de duurzaamheidseisen. In die tijd een logische keuze. In Utrecht leidde het contract donderdag tot vragen vanuit de gemeenteraad. Ook op social media worden verschillende gemeenten en burgemeesters aangesproken op de keuze voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .