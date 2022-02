Proef makelaars voor meer doorstroming

Makelaars starten met een proef om het aankomend woningaanbod eerder in kaart te brengen. De brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil daarmee onderzoeken of de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt hiermee een impuls kan krijgen. Woningbezitters willen volgens de NVM eerst een nieuwe woning kunnen kopen voor ze hun huidige woning te koop aanbieden. Door het aankomend aanbod voor iedereen online zichtbaar te maken, wil de brancheorganisatie kijken of woningbezitters meer vertrouwen krijgen in het vinden van een toekomstige nieuwe woning.