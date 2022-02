Info supermarkten over herkomst voedsel ‘te vaag’

Wie in de supermarkt voedsel koopt, blijft te vaak in het ongewisse over het land waar de producten vandaan komen, vindt de Consumentenbond.

Den Haag

De belangenclub inventariseerde de informatie die supers geven over het herkomstland van voedingsmiddelen en zegt veel onduidelijkheden te hebben gevonden. Het is verplicht om bij bijvoorbeeld onbewerkt vlees, vis, groente of fruit aan te geven waar dit voedsel vandaan komt. Maar Albert Heijn noemt in zijn onlinesupermarkt tal van landen waar runderen voor de aangeboden biefstukjes vandaan komen, variërend van Nederland tot Ierland, Polen tot Australië. Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar hebben consumenten die hun vlees het liefst van nabij halen niets aan die informatie.

Op verpakkingen van olijfolie en honing staat volgens de belangenvereniging soms vage informatie over de plek waar deze vandaan komt. Zo val..

