Breed herstel op Amsterdamse beurs

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst gesloten, ondanks de oplopende spanningen in Oekraïne. Veel sectoren op de beurs gingen omhoog, maar vooral techbedrijven herstelden zich wat van de neergang van de afgelopen dagen. Chipbedrijven als ASMI, Besi en ASML stonden in de Amsterdamse AEX bij de grootste stijgers, net als betalingsdienstverlener Adyen.

Amsterdam

Ook de Londense beurs sloot hoger. Elders in Europa doken de beurzen wel in de min, zoals in Parijs en Frankfurt. Een stijging van 7 procent van het Duitse autoconcern Volkswagen kon een neergang van de belangrijkste graadmeter in Frankfurt niet voorkomen. Beleggers reageerden verheugd op de plannen van Volkswagen om sportwagenmerk Porsche zelfstandig naar de beurs brengen.

In de AEX was Besi de grootste stijger met een winst van 3,3 procent. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent hoger op 731,96 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1022,62 punten. De FTSE in Londen ging 0,1 procent omhoog. Frankfurt en Parijs leverden tot 0,3 procent in.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .