Op pad met een krantenbezorger: ‘Dit werk is niet voor slappelingen. Het is nat, koud en zwaar’

Bezorger Albert Distelbrink in alle vroegte aan het werk.

‘Ik ben geen klager hoor’, zo leidt Albert Distelbrink (57) zijn klaagzang in. ‘Maar de zaterdagen zijn zo echt een killer.’ Het is kwart over vier, de ochtend heeft de nacht nog niet ingehaald, maar de krantenbezorger weet nu al dat hij een lange werkdag tegemoet gaat.

De oorzaak ligt voor hem opgestapeld in het tl-licht van het verdeelcentrum in Amsterdam-Zuid: 106 extra kranten. Ze komen boven op de 600 exemplaren die hij normaal op zaterdag te verstouwen heeft. Stuk voor stuk weekendkranten, twee keer zo veel, dubbel zo dik.

Het is niet voor het eerst dat hij extra wijken moet lopen, en het zal ook zeker niet voor het laatst zijn. Krantenconcerns kampen met een tekort aan bijna duizend bezorgers. Aan Distelbrink en zijn collega’s..

