Transportschip Felicity Ace bleef maar branden, door de accu’s van de elektrische auto’s aan boord

Na bijna een week lijkt de brand op het met dure auto’s volgeladen transportschip Felicity Ace ten einde te komen. Dat de brand zo lang voortwoekert is geen toeval: aan boord staan veel elektrische auto’s, waarvan de accu’s zich moeilijk laten blussen. Ook elders is dat een risico.

Het schip met aan boord zo’n vierduizend auto’s, waaronder Porches, Bentleys en Audi’s, vloog woensdag midden op de Atlantische Oceaan in brand, nabij de Azoren. De bemanning kon met een helikopter worden gered. Het is duidelijk dat de accu’s van elektrische auto’s het vuur langer aan de gang hebben gehouden. Dat zei de havenmeester van een nabijgelegen eiland van de Azoren tegen persbureau Reuters. Eenmaal in brand zijn deze zeer moeilijk te blussen.

Inmiddels is het vuur volgens de Portugese marine aan het uitdoven, simpelweg omdat er weinig meer te verbranden valt. Sleepboten zijn ter plaatse om het 200 meter lange schip met water te koelen en weg te slepen.

Het is hoe dan ook een dure grap: verzekeringsdeskundigen van Russell Group sch..

