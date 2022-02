Statiegeld op alle sapflessen van Albert Heijn en innocent

Zaandam

Voor plastic flessen en flesjes waarin frisdrank, water én sappen waar suiker of water aan toe is gevoegd geldt al langer een statiegeldverplichting. Voor pure sappen is die er niet en er mocht tot voor kort zelfs geen statiegeld worden geïnd. Innocent voerde daar al sinds de invoering van het statiegeld op de kleine flesjes halverwege vorig jaar actie voor door middel van advertenties en het verzamelen van handtekeningen.

vrijwillig

Het sapmerk stelt dan ook blij te zijn dat de mogelijkheid om vrijwillig mee te doen nu wordt geboden door Statiegeld Nederland. ‘Innocent strijdt al bijna een jaar voor dit doel.’

Albert Heijn op zijn beurt stelt dat de stap ook voor duidelijkheid zorgt voor klanten. Op alle plastic flessen frisdrank, w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .