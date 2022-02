DPG-ontslag alsnog in publiciteit

DPG Media heeft in 2016 een van zijn hoogste bazen ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt DPG Media na een podcastuitzending van The Gygs van mediaondernemer Yves Gijrath.

Het gebouw van DPG Media in Antwerpen.

Amsterdam

Jaak Smeets, die als directeur-uitgever verantwoordelijk was voor diverse Nederlandse en Belgische titels, waaronder de Volkskrant, zou zich herhaaldelijk aan vrouwelijke medewerkers hebben opgedrongen. Diverse hoofdredacteuren van DPG-kranten wisten destijds van het wangedrag van Smeets, maar besloten er niet over te publiceren.

Voor zijn ontslag was Jaak Smeets (62) ruim twintig jaar werkzaam voor het mediaconcern. Na een hoofdredacteurschap van de Belgische krant Het Laatste Nieuws werd hij in 2003 gepromoveerd tot directeur-uitgever van het moederbedrijf. Hij was verantwoordelijk voor alle Belgische en Nederlandse titels, waaronder de Volkskrant, Trouw, AD, Het Parool, De Morgen en Het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .