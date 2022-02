Ondernemer op drie fronten in de geest van Steve Jobs

Als Apple-verkoper Amac een nieuwe winkel opent, moeten de bazen in Californië de inrichting hebben goedgekeurd. Oprichter Ed Bindels vindt het geen punt. ‘Apple is de rode draad in mijn leven.’

Ed Bindels in de Amac Store in het oude postkantoor aan de Oudegracht in Utrecht.

Utrecht

Het is zijn missie om mensen blij te maken, zegt de Utrechtse zakenman Ed Bindels. Als eigenaar van vijftig Amac-winkels met producten van Apple wil hij een nieuw Apple-museum openen, maar Bindels beheert tevens een restaurant en is mede-eigenaar en dj van nachtclub Club Basis in Utrecht. Hij toont tijdens een tour door de stad indirect drie kanten van zijn persoonlijkheid.

Op de eerste verdieping in The Wall in Utrecht langs de A2 moet het grootste Apple-museum komen met vijfduizend objecten. Voorlopig liggen de oude computers nog opgeslagen in het magazijn in de binnenstad, het vroegere hoofdkantoor van Amac. Een medewerker toont een portable Macintosh uit 1989, een klassiek bakbeest met loodaccu. Trots laat Bindels de eerste mui..

