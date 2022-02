Just Eat Takeaway onderuit in AEX

Amsterdam

Het aandeel Just Eat Takeaway was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. De onderneming maakte eerder op de dag bekend in ieder geval in Nederland geen maaltijden te zullen bezorgen vanwege de storm Eunice. Dat lijkt niet de hoofdreden te zijn dat het aandeel aan waarde moest inleveren, maar het zal niet aan het sentiment hebben bijgedragen. Al kort na opening was er sprake van een correctie. Just Eat Takeway sloot uiteindelijk met een verlies van 7 procent.

Tegenover het verlies van Just Eat Takeaway stond een winst van BE Semiconductor (plus 3,5 procent) na een handelsupdate. De chiptoeleverancier wist de omzet en winst flink op te voeren in het laatste kwartaal van 2021. De resultaten van het bedrijf wer..

