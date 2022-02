Gasrekening gemiddeld 1264 euro omhoog

Den Haag

De gemiddelde energieprijs voor consumenten is nu 86 procent hoger dan vorig jaar. ‘We wisten natuurlijk dat veel mensen daar last van hebben’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. ‘Maar het is toch wel even schrikken als je ziet hoeveel we gemiddeld meer betalen dit jaar.’ Het bedrag was nog ongeveer 400 euro hoger geweest als het vorige kabinet bij wijze van reparatie niet al een extra korting op de energiebelasting had ingevoerd.

Achter de gemiddelden gaan op huishoudniveau grote verschillen schuil. Hoe hoog de rekening is, hangt natuurlijk af van verbruik. Zo heeft een alleenstaande in een goed nieuw appartement gemiddeld een stijging van 560 euro euro, 66 procent. En ziet de bewoner van een oud vrijstaand hu..

