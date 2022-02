Air France-KLM onderuit op rode beurs

Amsterdam

Daarnaast daalden de olieprijzen door de aanhoudende spanningen over Oekraïne en de kans op een nucleair akkoord met Iran. Dat land zou dan zijn olie weer op de markt kunnen brengen. Oliebedrijven als Shell, BP en TotalEnergies daalden mee. Ook toeleveranciers aan de olie-industrie kregen het zwaar te verduren, zoals bodemonderzoeker Fugro.

Op het Damrak was het ook verder druk met bedrijven die jaarcijfers presenteerden, zoals advies- en ingenieursbureau Arcadis. Dat aandeel steeg haast 9 procent. De AEX-index sloot 1 procent lager, de MidKap 0,4 procent. In de AEX was betalingsdienstverlener Adyen de grootste verliezer en bierbrouwer Heineken de koploper. Bij de kleinere bedrijven leverde BAM bijna 12 procent in. De lever..

