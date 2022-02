China helpt kolencentrales om op volle kracht te draaien

Peking

China heeft eerder gezegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 moet pieken en dat het land in 2060 CO 2 -neutraal wil zijn.

Vorig jaar lagen delen van de Chinese economie periodes stil door stroomtekorten. Dat had te maken met weinig aanbod van kolen als gevolg van snel stijgende prijzen voor de brandstof. Dat leidde ertoe dat veel landen overstapten op bijvoorbeeld gas voor de opwekking van stroom. Nu ook gas echter duur is, zijn kolen weer zeer gewild. In de afgelopen tijd heeft China de productie van kolen opgevoerd.

Tijdens een vergadering van de Staatsraad van China werd eerder deze week besloten dat de toevoer van kolen verder wordt opgevoerd en dat kolencentrales steun krijgen van de overheid om zo veel mogelijk stroom te ..

