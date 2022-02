Ahold Delhaize flink omlaag in AEX

Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag de grote verliezer op de Amsterdamse beurs na slecht ontvangen jaarcijfers. Het aandeel zakte dik 7 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com presteerde in 2021 weliswaar sterk, maar beleggers schrokken van tegenvallende vooruitzichten voor de winst.

Amsterdam

Het aandeel Heineken steeg juist bijna 2 procent. De brouwer verkocht in 2021 meer bier, waarbij klanten volgens het concern sneller kiezen voor de wat duurdere biertjes. Het concern denkt dit jaar wel last te krijgen van inflatie. Zo zijn de prijzen van grondstoffen, vervoer en energie flink gestegen en zal de brouwer die gaan doorberekenen aan klanten.

De stemming op de beurzen bleef verder voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond Oekraïne. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 758,92 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1057,66 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent na een verdere stijging van de Britse inflatie tot het hoog..

