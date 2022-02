Google geeft gebruikers smartphone meer privacy

Mountain View

Apple kwam vorig jaar april met een soortgelijke maatregel voor consumenten met een iPhone. Dat bedrijf dwingt alle apps om gebruikers toestemming te vragen om te worden gevolgd voor reclamedoeleinden. De maatregel is bedoeld om de privacy van de consument te beschermen.

Google heeft nu gemeld over twee jaar de ‘privacy sandbox’ in te bouwen in Android, die al in de Chrome-browser zit. Daarmee kunnen gebruikers niet meer op detailniveau worden gevolgd. Het techbedrijf wil de tijd nemen om de overgang voor adverteerders minder extreem te maken. Meta, het moederbedrijf van Facebook, zei eerder deze maand dat het verwacht dit jaar 10 miljard dollar aan advertentie-inkomsten mis te lopen door de aanpassing van Apple.

Google en App..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .