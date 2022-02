BioNTech bouwt voor Afrika mobiele coronavaccinfabriek

Mainz

BioNTech presenteerde woensdag een prototype aan de presidenten van Senegal, Ghana en Rwanda. Maar volgens het bedrijf wordt er nog aan het project gewerkt. Daardoor zal de eerste kant-en-klare fabriek waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar in Afrika aankomen. En dan duurt het waarschijnlijk nog een tijd voordat echt productie gedraaid kan worden. De faciliteit zal evenwel niet alleen te gebruiken zijn voor vaccins tegen corona. Ook zou hij later inzetbaar moeten zijn voor het indammen van andere ziekten zoals malaria of tuberculose.

Topman Ugur Sahin van BioNTech heeft daarnaast laten weten geen plannen te hebben om zijn intellectuele eigendomsrechten af te dwingen als andere organisaties in Afrika op eigen houtje ongeau..

