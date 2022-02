In Drenthe krijgt de energietransitie weer wat lucht: groene stroom gaat er nu over de vluchtstrook

In Drenthe liep de energietransitie als eerste in Nederland muurvast doordat het stroomnet de toevoer van zonnestroom niet aankan. De vluchtstrook van het hoogspanningsnet biedt sinds vrijdag soelaas. Voor even.

Assen

Als de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra enkele jaren geleden weleens bij collega’s in de rest van het land begon over netcongestie, werd hij niet-begrijpend aangekeken. Files op het stroomnet? Hoezo? Wacht maar, zei Stelpstra dan, ook jullie gaan er last van krijgen. Die waarschuwing was aan dovemansoren gericht natuurlijk.

Intussen begonnen steeds meer delen van de kaart van Nederland rood te kleuren, ten teken dat het elektriciteitsnet ‘vol’ zit, door de forse toename aan zonne- en windenergie. Pas toen het rood vorig jaar de hoofdstad bereikte en daar de noodklok werd geluid (‘We kunnen geen woonwijken en nieuwe bedrijven meer aansluiten’), kwam het onderwerp ook op de politieke kaart. De les volgens Stelpstra: ‘Altijd naar D..

