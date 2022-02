Randstad grootste winnaar op Damrak

Amsterdam

De Europese beurzen veerden dinsdag wat op na de fikse verliesbeurt van een dag eerder. Uitzender Randstad steeg op de Amsterdamse beurs het hardst na publicatie van zijn cijfers over 2021. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond Oekraïne scherp in de gaten. Berichten dat Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen terugkeren naar hun legerbases, zorgden voor enige opluchting. De Amsterdamse AEX-index eindigde met een plus van 1 procent op 755,22 punten. De MidKap steeg 1,4 procent, tot 1050,20 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,9 procent. Randstad was de grootste winnaar in de AEX met een winst van 5,1 procent. De uitzender profiteerde vorig jaar volop van het herstel van de c..

