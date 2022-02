CDA ziet wel wat in plan voor vermogenstaks

De Eerste Kamerfractie van het CDA ziet wel wat in het voorstel van GroenLinks en PvdA voor een belasting op vermogen, nu blijkt dat de onwettelijke taks op vermogensrendement van tafel moet.

Den Haag

Niek Jan van Kesteren, voorzitter van de christendemocratische senaatsfractie, vindt het plan van de linkse partijen voor een progressieve heffing ‘sterk, omdat het eenvoudige voorstellen zijn’. Van Kesteren gaf bevestigend antwoord op de vraag van Paul Rosenmöller (GroenLinks) of met het CDA ‘het gesprek te voeren valt’ over een belasting op vermogen. Hoe hoger het vermogen, hoe meer belasting erover moet worden betaald, vinden de linkse partijen. Van Kesteren tekent daarbij wel aan dat de percentages die het linkse blok voorstelt ‘licht ontwrichtende werkingen zullen hebben in de Nederlandse verhoudingen’.

De vermogensrendementsheffing in Box 3 is meteen een groot hoofdpijndossier voor het nieuwe kabinet. De Hoge Raad verklaarde..

