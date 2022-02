Amsterdam

De bewering van Shell dat het verandert in ‘één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland’ is misleidend, oordeelt de RCC. Shell geeft een ‘onjuist beeld van de bijdrage die het daadwerkelijk levert aan de energietransitie, de overstap op duurzame energiebronnen. Het bedrijf heeft wel aannemelijk gemaakt ‘dat zij investeert in diverse projecten die bijdragen aan de energietransitie’, schrijft de commissie. Tegelijkertijd houdt Shell grootschalige investeringen in fossiele brandstoffen in stand. Die bouwt het ‘slechts zeer langzaam af’. Om die reden vindt de RCC dat Shell een ‘te rooskleurig beeld van de werkelijkheid’ geeft.

In twee andere uitspraken gaf de commissie donderdag nog burgers gelijk die klachten ..

