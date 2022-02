Bayer maakt minder onkruidverdelger

Leverkusen

Chemiebedrijf Bayer kan door een gebrek aan grondstoffen minder glyfosaat maken, een belangrijk ingrediënt voor onkruidverdelgers. Volgens de Duitse onderneming heeft een leverancier van een van de grondstoffen een productieprobleem. De markt voor onkruidverdelgers heeft al te maken met klein aanbod door corona en transportproblemen, aldus Bayer. Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van Roundup, de onkruidverdelger van Bayer. Dat goedje wordt in de Verenigde Staten veel gebruikt bij onder meer de teelt van maïs, soja en katoen. Het middel wordt door tegenstanders ook in verband gebracht met kanker, al spreekt Bayer dat tegen.

