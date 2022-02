Verliezen door situatie rond Oekraïne

Amsterdam

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een min van 1,8 procent op 747,89 punten. De MidKap zakte ook 1,8 procent, tot 1035,62 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 2,3 procent kwijt. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste verliezer in de hoofdindex met een min van 6,3 procent. De financiële bedrijven ING en NN Group volgden met minnen tot 4,4 procent. Ook de chipfondsen behoorden tot de staartgroep na koersverlies van de Amerikaanse technologiegraadmeter Nasdaq op vrijdag. ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,2 procent. Betalingsdienstverlener Adyen, maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en uitzender Randstad waren de schaarse winnaars in de AEX met plussen tot 0,8 procent.

