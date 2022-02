Kabinet schrapt thuiswerkadvies, maar er zal niet direct een run op automatenkoffie komen

Na twee jaar lijkt er een einde te komen aan ‘zoveel mogelijk thuiswerken’, ‘thuiswerken tenzij’ en ‘thuiswerken als het kan’, zoals de opeenvolgende adviezen luidden. Nu de ziekenhuizen leegstromen, kunnen keukentafels worden ingewisseld voor cubicles en pixels in het Teams-scherm voor collega’s van vlees en bloed. Het kabinet is opgestaan uit de directeursstoel en de werkgever is weer geheel vrij om een eigen thuiswerkbeleid vorm te geven.

Volgens Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN zal dat nog niet direct leiden tot een stormloop op automatenkoffie. Hij verwacht dat waar thuisgewerkt kan worden, dat ook in de toekomst gemiddeld twee dagen per week zal worden gedaan. ‘Er zullen daarbij verschillen zijn tussen bedrijven: ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .