Personeelstekort blijft groeien, kwart bedrijven kampt ermee

Het personeelstekort blijft stijgen. Inmiddels kampt tot 28 procent van alle Nederlandse bedrijven hiermee. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het vertrouwensonderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder ondernemers.

Den Haag

Vooral in de bouw, de horeca en de ICT is het tekort groot, blijkt uit onderzoek dat het UWV vorige week naar buiten bracht. In het openbaar bestuur en bij financiële instellingen speelt het probleem van de krapte veel minder.

Naast het personeelstekort kampen veel bedrijfstakken met een tekort aan materiaal, productiemiddelen en ruimte. Dit gaat vaker over grotere bedrijven met meer dan honderd man personeel dan over bedrijven met maximaal twintig man in dienst.

autohandel

Het verschilt ook nogal per branche, want het speelt vooral bij de autohandel en -reparatie, de industrie en de groothandel. Het gaat in deze sectoren om een kwart tot een derde van de bedrijven die met dit tekort kampen. D..

