Deze schone bakfiets moet het witte busje uit de stadscentra verjagen

De schaduwkant van online bestellen en thuisbezorging zijn de witte bestelbusjes die de binnenstad verstoppen en vervuilen. Dockr vervangt die rijdende smeerpoetsen door bakfietsen. ‘Dat is wel even wennen voor een bezorger of monteur.’

Leusden

‘Ons kantoor in Amsterdam heeft iets meer glamour’, zegt Nadine van der Hoorn (34), de directeur van Dockr, terwijl ze de vestiging van het bedrijf in Leusden binnenloopt. Tussen enkele bureaus ingeklemd pronkt een voetbaltafel. Op een verweerde sofa slingert een pluche Elmo uit Sesamstraat. Aan een wand hangen drie klokken die de tijd in Londen, Singapore en Leusden tonen. In een vitrinekast een paar roze paar sneakers.

De uitstraling mag dan eerder sjofel dan sjiek zijn, ze past wel bij een start-up als Dockr. Dat geldt ook voor de gedurfde missie van het ruim drie jaar oude bedrijf: ‘Wij willen vervuilende voertuigen uit de binnenstad verjagen.’

Die smeerpoetsen blijken de witte bestelbusjes te zijn die door het stormachtige succ..

