Unilever wint op beurs na bericht

Was- en levensmiddelenconcern Unilever was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De koers van het aandeel steeg meer dan 4 procent na een bericht dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz waarschijnlijk met een rapport over Unilever gaat komen. Het algehele sentiment op de Europese beurzen was negatief, vanwege zorgen over nog snellere renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve tegen de sterk stijgende inflatie.