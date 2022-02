Valentijn met dure bloemen

Bloemen voor Valentijnsdag worden dit jaar duurder vanwege de hard gestegen energiekosten voor bloemenkwekers en zelfs schaarste in het aanbod. Maar mensen willen nog altijd graag rozen en boeketten voor hun geliefden kopen, ook als daar meer voor betaald moet worden.

Amsterdam

Door de hoge gasprijzen besloten sommige kwekers minder bloemen te kweken, waardoor er schaarste is ontstaan. Ook komen veel bloemen uit Afrika, zoals Kenia en Ethiopië. Veel Nederlandse kwekers hebben daar productie. Maar vanwege de hoge brandstofprijzen is het vervoer duurder geworden, terwijl er ook een tekort aan luchtvrachtcapaciteit is. Dit alles jaagt de inkoopprijzen voor handelaars verder op.

Bloemenveiling Royal FloraHolland zegt dat er in aanloop naar Valentijn 159 miljoen rozen zijn verkocht en 155 miljoen tulpen. De gemiddelde prijs van snijbloemen lag 10 procent hoger dan vorig jaar, die van premium rozen zelfs 20 procent.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .