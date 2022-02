Boete voor misleidende ‘bedankjes’ over puzzels

Den Haag

Volgens de toezichthouder belde de onderneming zogenaamd als ‘bedankje’ voor het invullen van een enquête of met een ‘leuke mededeling’. Maar eigenlijk ging het om de verkoop van een betaald online puzzelabonnement voor meerdere tientjes per maand.

Deze praktijken gebeurden onder verschillende bedrijfsnamen, waaronder Eduspel, Kennisgame, Geheugensport, Quizatlas en Puzzelspel. Consumenten werden ook niet goed geïnformeerd over de termijn en de manier waarop het abonnement opgezegd kon worden, geeft de ACM aan. Mensen kwamen dus ongewild aan een abonnement vast te zitten en wisten niet hoe ze hier weer vanaf moesten komen.

Via haar consumentenloket ontving de ACM over dit alles tientallen klachten. De toezichthouder had de ondernem..

