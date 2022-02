Unilever omlaag op rood Damrak

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was donderdag de grote winnaar in de lager geëindigde Amsterdamse AEX-index. De cijfers van de specialist in winkelcentra vielen in goede aarde bij beleggers. Unibail-Rodamco-Westfield werd 8 procent meer waard. De eigenaar van onder meer winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam sprak in de handelsupdate van een sterk herstel van de omzetten bij huurders. De cijfers van levensmiddelen- en cosmeticaconcern Unilever werden minder goed ontvangen. Het levensmiddelenconcern presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de margedoelstelling voor het nieuwe jaar viel tegen.