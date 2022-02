Aegon en ABN Amro onderuit op beurs

Amsterdam

Betaalbedrijf Adyen was woensdag de smaakmaker in de AEX-index in Amsterdam. De cijfers van het snelgroeiende concern vielen goed bij beleggers, gezien de winst van 11,5 procent voor het aandeel bij de slotbel. Verzekeraar Aegon verloor 7,3 procent van zijn beurswaarde en was daarmee veruit de grootste zakker in de AEX. Aegon had in het slotkwartaal van vorig jaar nog altijd last van de coronapandemie. Daardoor kwamen er meer levensverzekeringsclaims binnen bij het bedrijf. AkzoNobel klom 4,8 procent. Het concern verhoogde afgelopen kwartaal de prijzen vanwege de dure grondstoffen en boekte meer omzet. De AEX-index sloot 1,9 procent hoger op 769,94 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1067,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Lo..

