Geen excuses voor slavernijverleden DNB

President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot heeft woensdag geen excuses aangeboden voor de rol van de bank in het Nederlandse slavernijverleden. Hij sloot niet uit dat dit later dit jaar nog kan gebeuren na gesprekken met maatschappelijke organisaties.

Amsterdam

Knot nam woensdag het afgeronde onderzoek ‘Dienstbaar aan de keten?’ van de Universiteit Leiden in ontvangst, naar de betrokkenheid van DNB bij het Nederlandse slavernijverleden. Daarin wordt geconcludeerd dat de Nederlandse centrale bank op verschillende manieren betrokken was. Knot zei dat de bevindingen van het onderzoek ‘behoorlijk stevig zijn binnengekomen’ bij DNB. ‘De mate waarin mijn ambtsvoorgangers zich hebben ingezet om het afschaffen van de slavernij te voorkomen heeft mij geraakt.’ Volgens Knot droeg de bank bij aan de instandhouding van de slavernij, terwijl het ten tijde van de oprichting van DNB al een controversieel onderwerp was.

Knot wilde niet direct excuses aanbieden omdat hij eerst in gesprek wil met medewer..

