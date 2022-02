Bankmedewerker steelt 10.000 euro van broer

Een bankmedewerker heeft in totaal 10.000 euro gestolen van de rekening van zijn zwakbegaafde broer. Hij had eind 2019 een gokverslaving die hem in de financiële problemen had gebracht. De Tuchtcommissie Banken heeft de man een beroepsverbod opgelegd van acht maanden omdat hij de bankierseed heeft geschonden. De bankmedewerker had het geld van de rekening van zijn broer naar zijn eigen rekening overgeboekt om ermee te gokken. De bankafschriften had hij aangepast en de naam van de gemachtigde van de rekening veranderd. Daarnaast probeerde hij te verhullen dat de overboekingen waren gedaan.