Ajax onderuit op verder groene beurs

De Amsterdamse AEX-index is maandag met een mooie winst gesloten, geholpen door flinke plussen voor staalconcern ArcelorMittal en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Op de lokale markt op Beursplein 5 werd het aandeel Ajax lager gezet door beleggers na het nieuws dat de succesvolle directeur voetbalzaken Marc Overmars per direct vertrekt bij de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub. Ajax leverde 1,4 procent in.

Amsterdam

De AEX-index eindigde 1,1 procent hoger op 755,69 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1065,42 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,8 procent.

Just Eat Takeaway was koploper in de hoofdindex met een plus van 4,6 procent, gevolgd door ArcelorMittal (plus 4,1 procent). Chipmachinemaker ASML won 1,5 procent na een positief analistenrapport van Citigroup. Grootste daler in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,9 procent).

In de MidKap klom kunstmestproducent OCI 0,9 procent. Investeerders ADQ en Alpha Dhabi kochten een belang van 15 procent in OCI Methanol Group.

