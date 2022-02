De mannen van KarTent willen de wereld verbeteren met karton. ‘Bedrijven zijn duurzaam tot het op de prijs aankomt’

‘Alles’ maken van karton. Als het aan de oprichters van KarTent ligt, is dat de toekomst. Wat begon op een festivalterrein vol achtergelaten tenten is uitgegroeid tot een veelzijdig kartonimperium.

Amsterdam

Karton is tegen alles bestand. Goed, bijna alles dan, want tegen de weersomstandigheden konden zelfs de drie jonge entrepreneurs van KarTent niet opboksen. Lachend laat Timo Krenn (34) een foto zien uit 2019 waarop hij en medeoprichter Jan Portheine (29) tot aan hun knieën in het water staan. Om hen heen staan zo’n 150 kartonnen tenten, eveneens onder water gelopen. ‘Festivalgangers klaagden dat er kikkers in hun tenten zaten.’

Die ochtend hadden de jongens nog nietsvermoedend, in de brandende zon, de kartonnen camping opgebouwd. Pas toen het tijd was om zelf te gaan genieten van het festivalweekend kwam het opeens met bakken uit de lucht. ‘Daar had de festivalorganisatie geen rekening mee gehouden.’ Veertig centimeter water late..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .