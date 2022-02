Tip: minder beleg op je brood

Amersfoort

energie

Je zult hem maar op de mat krijgen: een dubbel zo hoge energierekening. Maar op energie kun je volgens Milieu Centraal – niettemin 6 procent per maand besparen door één graad lager te stoken. Dat scheelt een gemiddeld huishouden al snel ruim tien euro per maand. Marieke Henselmans, die meerdere boeken schreef over geld besparen, zit nooit te lang achter haar bureau: ‘Ik krijg het dan vanzelf koud. In plaats van de verwarming hoger te zetten, kom ik in beweging. Ik ga bijvoorbeeld even stofzuigen.’

Heleen van der Sanden, hoofdredacteur van uitgeverij Genoeg (de vroegere ‘vrekkenkrant’) adviseert om het huis op een goedkope manier te isoleren: ‘Denk aan het dichten van kieren en de isolatie van radiatoren.’ Het materi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .