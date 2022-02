TomTom grote verliezer op Damrak

Amsterdam

Navigatiedienstverlener TomTom was vrijdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. De beurswaarde kelderde 16 procent nadat het bedrijf teleurstellende resultaten naar buiten had gebracht. TomTom heeft afgelopen jaar veel last gehad van het feit dat er minder auto’s werden verkocht. Verder werd op de Europese aandelenmarkten onder meer gereageerd op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die cijfers waren beter dan alom voorzien en maken het waarschijnlijker dat de Federal Reserve binnenkort de rente gaat opvoeren in de Verenigde Staten. Dat laatste kan de waardering van aandelen onder druk zetten. Vandaar dat het sentiment onder beleggers vrijdag niet al te best was. De AEX-index, de hoofdgraadmeter in Amsterdam,..

