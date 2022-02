Lagarde brengt beurzen in beroering

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met forse verliezen de handel uitgegaan. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, sloeg bij haar toelichting op het laatste rentebesluit een duidelijk andere toon aan dan voorheen. Opeens is een renteverhoging dit jaar niet meer uitgesloten, zo bleek uit haar antwoorden op vragen van journalisten. Hoge rentes zijn doorgaans nadelig voor de waarde van aandelen, omdat de veiliger geachte obligaties dan ook weer rendement opleveren. De AEX-index in Amsterdam zakte dan ook 2,2 procent tot 748,81 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag en de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,6 procent. Tegelijkertijd won de euro weer terrein ten opzichte van de dollar..

