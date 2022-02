Ruim 30 procent van de werkenden zegt geen zeggenschap te hebben over de inhoud van hun werk, een meerderheid kan de eigen werktijden niet indelen en bijna 30 procent is veel tijd kwijt aan werk waarvan ze het nut niet direct inzien. Nog eens 44 procent geeft aan veel tijd te besteden aan overbodige, administratieve handelingen.

Utrecht

Dat zijn de uitkomsten van een CNV-enquête onder 2200 leden. ‘Het is hoog tijd dat werkenden zelf meer te zeggen krijgen over de inhoud en indeling van hun werk. Zeker in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. Werkgevers kunnen op deze manier hun personeel behouden en zelfs tot hogere productiviteit komen’, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij wijst erop dat 87 procent van de respondenten aangeeft dat zeggenschap en autonomie over het werk bijdraagt aan hun productiviteit en motivatie.

Met name in de zorg, het onderwijs en in de handel (zoals winkels) is de zeggenschap over werktijden en -inhoud laag. Werknemers in deze sectoren geven bovendien aan meer aandacht te willen besteden aan klanten, patiënten of leerlingen, in plaats van ..

