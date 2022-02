Wegenwacht schaft 50 elektrische auto’s aan

Den Haag

De ANWB Wegenwacht gaat in de Randstad en rond grote steden elders in het land met elektrische auto’s rijden. De pechhulpdienst heeft daarvoor 50 elektrische Volkswagens ID.4 aangeschaft. De organisatie wil tegen 2030 zijn volledige wagenpark hebben verduurzaamd en speelt met de aanschaf van deze auto’s ook alvast in op de komst van zogenoemde zero-emissiezones in steden. De Wegenwacht heeft uitvoerig getest met de elektrische Volkswagen. De auto heeft volgens de pechhulpdienst voldoende bereik, is kostenefficiënt en biedt voldoende ruimte en laadvermogen. De auto’s krijgen op maat gemaakte kasten voor al het gereedschap. Na de aanschaf van de auto’s bestaat de vloot van de Wegenwacht uit ruim 900 voertuigen. Een aantal daarvan r..

