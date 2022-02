Shell smijt met miljarden, maar die gaan niet naar de energietransitie. Waarom niet?

Amsterdam

Het geld stroomt weer ouderwets de goede kant op bij Shell; de onderneming in, in plaats van eruit, zoals in het coronarampjaar 2020. Toen leed het energieconcern een duizelingwekkend tweede-kwartaalverlies, nadat de vraag naar olie was ingestort. Nu is de situatie omgekeerd en verdient Shell juist aan hoge energieprijzen. Dat leverde vorig jaar een ouderwetse jaarwinst op van ruim 19 miljard dollar (bijna 17 miljard euro).

Wie denkt dat het Britse energieconcern (Shell is sinds kort niet meer half-Nederlands) extra zal investeren in de energietransitie, komt bedrogen uit. Dit jaar wil het bedrijf 3 miljard in groene energie steken. Tegen 5 tot 6 miljard in marketing, om maar iets te noemen. En 8 miljard in het zoeken en oppompen..

