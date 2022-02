LTO: seizoensarbeiders van buiten EU zijn hard nodig

De inzet van seizoensarbeiders van buiten de Europese Unie is nodig om te voorkomen dat de oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar komt. Dit stelt boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland.

Den Haag

Volgens de branche verwacht een ruime meerderheid van de boeren en tuinders al in het komende oogstseizoen tekorten aan arbeidskrachten. Uit een peiling onder ruim 580 agrarische ondernemers komt ook naar voren dat vacatures nu erg moeilijk in te vullen zijn. Het gevaar is dat tal van producten straks niet van het land gehaald kunnen worden, waardoor ze dus ook niet geleverd kunnen worden aan bijvoorbeeld supermarkten.

Een deel van de ondernemers gaf aan ook mogelijkheden te zien in het verruimen van de arbeidsmigratie. LTO wijst erop dat dit zou kunnen via de bestaande regeling ‘verblijfs- en werkvergunning seizoenarbeid voor de land- en tuinbouw’. Volgens de organisatie zou het zo, onder voorwaarden, mogelijk moeten zijn om seiz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .