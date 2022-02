Strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata Steel en Harsco Metals, dat ook op het terrein van de staalfabriek in Velsen is gevestigd.

IJmuiden

Het OM gaat in dat onderzoek bepalen of ze opzettelijk en in strijd met de wet hebben gehandeld door gevaarlijke stoffen ‘in de bodem, lucht of oppervlaktewater’ te brengen. ‘Met als mogelijk gevolg gevaar voor de openbare gezondheid.’

Het besluit volgt na bestudering van de aangifte die advocaat Bénédicte Ficq namens ruim 800 mensen en een aantal rechtspersonen tegen de genoemde bedrijven deed. Zij verwijten Tata en Harsco gezondheidsschade.

Het Functioneel Parket heeft de aangiftes in mei in ontvangst genomen. Daarna zijn verschillende documenten opgevraagd en onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen staalproducent Tata en restproductverwerker Harsco. Ook de ro..

