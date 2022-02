AMG helpt Damrak aan een lichte plus

Beleggers in Amsterdam hebben de verhoogde winstverwachting van AMG positief ontvangen. De metalenspecialist schroefde de winstverwachting voor de tweede keer in korte tijd op, dankzij de hoge prijs van de voor elektrische auto’s belangrijke grondstof lithium. Met AMG voorop eindigde de MidKap duidelijk in de plus. De AEX boekt een minieme winst. Beleggers reageerden onder andere op nieuwe Europese inflatiecijfers.

Amsterdam

De inflatie in het eurogebied liep in januari licht op tot 5,1 procent, van 5 procent in december. Vooraf werd juist gerekend op een afname tot 4,4 procent. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. De druk op de Europese Centrale Bank om in te grijpen neemt toe nu het dagelijks leven in de eurozone steeds duurder wordt. Vandaag komt de ECB met een rentebesluit.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 765,56 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1083,20 punten. De hoofdgraadmeter in Frankfurt sloot een fractie lager. Parijs won 0,2 procent en Londen 0,6 procent.

