Torenhoge inflatie plaatst de ECB voor ongemakkelijke keuzes: wat gaat er gebeuren met de rente?

Frankfurt

De inflatie in de eurozone ligt flink boven de doelstelling, en dat al zeven maanden op een rij. Bovendien gaat de geldontwaarding crescendo. Statistiekbureau Eurostat maakte woensdag bekend dat ze in januari 5,1 procent beliep. Nederlanders betaalden die maand zelfs 7,6 procent meer voor hun boodschappen dan een jaar eerder. Daarmee bereikte de inflatie hier het hoogste peil in 45 jaar.

Volgens de ECB is de hoge inflatie niettemin van tijdelijke aard. Het is een boodschap die voorzitter Lagarde bij de toelichting van het rentebesluit waarschijnlijk zal herhalen. Daarmee maken de Europese centrale bankiers in Frankfurt een andere inschatting dan hun collega’s in de Verenigde Staten. Begin december verkondigde de baas van de Feder..

