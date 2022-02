Beurs Amsterdam verder omhoog

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand februari met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke plus van een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal was een uitblinker in de AEX-index, terwijl ook chipbedrijf Besi het goed deed dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 765,22 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 1075,09 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent. ArcelorMittal was met een plus van 5,7 procent de grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak, gevolgd door platenmaatschappij Universal Music Group (UMG) die er 5,3 procent aan waarde bijkre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .