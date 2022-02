Nederlandse varkensboeren hebben het zwaar en dat blijft nog wel even zo. Dat zegt ABN Amro in een rapport, dat spreekt over 2021 als ‘dramatisch jaar voor de varkenshouderij’.

Amsterdam

Vanuit andere landen was en is veel concurrentie, waardoor de prijzen voor varkensproducten laag zijn. Wel is er hoop, onder meer doordat Nederlandse varkens relatief duurzaam zijn. Met de toenemende aandacht daarvoor vanuit vooral Europese landen, kunnen Nederlandse varkensproducten populairder worden. Volgens de onderzoekers liggen er bijvoorbeeld kansen in het gebruik van keurmerken. Labels als Beter Leven zijn in opkomst en dit soort labels zouden ook meer kunnen worden gebruikt op het gebied van duurzaamheid, denkt ABN Amro.

Het rapport stelt dat Nederlandse varkens onder meer door hun voeding op basis van restproducten bij de duurzaamste ter wereld horen. Dit kan de komende jaren nog verder verbeterd worden, bijvoorbeeld do..

