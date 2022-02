Kabinet komt vrijdag met brief over compensatie spaartaks

Den Haag

De vraag is hoeveel mensen straks gecompenseerd worden en hoe het herstel wordt uitgevoerd. De rekening kan hoe dan ook flink oplopen. Het gaat om de omstreden vermogensrendementsheffing, vaak de spaartaks genoemd. Hierover wordt al jaren een juridische strijd gevoerd. De Belastingdienst hanteert een ‘verzonnen’ rendement waarover de fiscus belasting heft. Daadwerkelijk rendement op vermogen als spaargeld, aandelen of een tweede woning is niet zomaar te berekenen. De belasting wordt geheven in ‘box 3’, die geldt vanaf een bepaald bedrag.

Eind vorig jaar kwam de Hoge Raad met een uitspraak dat de regels voor het belasten van vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de R..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .