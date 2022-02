Wen maar aan die hoge benzineprijzen, want er dreigen tekorten. Hoe kan dat?

Automobilisten betalen recordprijzen aan de pomp: een liter euro 95 kostte dinsdag 2,15 euro. Voor hen is er slecht nieuws; de olieprijs (en daarmee die van diesel en benzine) kan de komende jaren weleens door het dak gaan. Want er dreigen tekorten.

De wereldwijde zoektocht naar olie is op een lager pitje gezet. Maar de vraag zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar stijgen.

Amsterdam

Ook Nederlanders die de gasmarkt niet op de voet volgen, weten dat de prijs van aardgas torenhoog is. Een blik op de energierekening van afgelopen maand, maakt dat wel duidelijk. Wereldwijd economisch herstel, kleine voorraden en de crisis rond Oekraïne maakten aardgas nu vijf keer duurder dan een jaar geleden. Ook aan de pomp is het lachen veel automobilisten vergaan. De olieprijs bereikte deze week het hoogste niveau sinds 2014 en dit is wellicht nog maar het begin.

op een lager pitje

Olie gaat gas achterna, als het tegen zit. Neem een rapport over de wereldwijde energiesector van ABN Amro, dat onlangs verscheen. ‘Een situatie van krapte zoals we die mom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .